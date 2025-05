Settimo e ottavo Leclerc e Hamilton sulle Ferrari

Oscar Piastri vince anche il Gran Premio di Miami, conquistando la quarta vittoria della stagione. Battuto il compagno di scuderia Lando Norris, in seconda posizione, seguito da George Russell. Quarto Max Verstappen e quinto Alexander Albon. Sesto ha tagliato il traguardo Kimi Antonelli. Male le Ferrari che, dopo uno scambio di posizioni, chiudono con Charles Leclerc in settima posizione, seguito da Lewis Hamilton. Ritiro per Doohan, Bearman, Lawson e Bortoleto.

Formula 1, Leclerc: “Un weekend difficile”

“È stato un fine settimana difficile per noi: nelle ultime tre gare avevamo fatto dei bei progressi, mentre in questo weekend in macchina non ho ritrovato le stesse sensazioni e su questo dobbiamo lavorare”. Lo ha detto Charles Leclerc commentando il suo settimo posto nel Gp di Miami, in Florida. “Oggi il nostro passo non è stato buono nel primo stint, nel secondo inizialmente ho gestito e poi mi sono ritrovato in aria sporca. Verso la fine della gara ho potuto di nuovo spingere ma non è bastato per ottenere di più. Continuerò come sempre a dare il massimo per aiutare la squadra: sappiamo che dobbiamo tutti lavorare compatti se vogliamo fare altri passi avanti”, ha aggiunto.

Formula 1, Hamilton: “Segnali incoraggianti”

“Nel complesso è stato un weekend con buoni progressi. L’ottavo posto non è certo il risultato a cui puntiamo ma ci sono sicuramente degli insegnamenti da portare a casa per il futuro, e considerando da dove siamo partiti la mia è stata una buona rimonta”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton commentando il suo ottavo posto nel Gp di Miami, in F lorida. “Inizio a sentirmi più in sintonia con la macchina, ed è un segnale incoraggiante e la mia motivazione per riuscire a lottare là davanti è sempre la stessa. Al momento ci manca ancora un po’ di ritmo, ma tutti stanno lavorando duramente e contiamo di fare progressi nelle prossime gare. Continueremo a spingere e a restare concentrati sul lavoro che ci aspetta”, ha aggiunto.

