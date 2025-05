Leclerc non parte dopo aver danneggiato la monoposto contro un muro

Doppietta McLaren nella sprint race del Gp di Miami di Formula 1. Lando Norris ha vinto una gara pazza, iniziata in condizioni di bagnato e finita sull’asciutto in regime di safety car per un incidente occorso a Fernando Alonso negli ultimi giri, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, penalizzato dall’ingresso in pista della safety car. Sale sul podio anche Lewis Hamilton, che ha beneficiato di un’ottima strategia da parte della Ferrari che ha anticipato la sosta ai box rispetto agli altri piloti in top 10 per inserire le gomme da asciutto che hanno permesso al britannico di chiudere terzo. Verstappen, quarto al traguardo, finisce così fuori dalla zona punti, a vantaggio di Alexander Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin). A punti anche Liam Lawson con la Racing Bulls e Ollie Bearman con la Haas. I piloti torneranno in pista alle 22 ora italiana per le qualifiche in vista della gara di domani.

Leclerc non parte: la sua Ferrari contro un muro in ricognizione

Gara da dimenticare invece per Charles Leclerc, che non è riuscito neanche a partire dopo aver messo a muro la sua Ferrari nel giro di ricognizione prima della sistemazione in griglia di partenza. Sprint difficile anche per Kimi Antonelli, fuori dalla zona punti: il poleman è stato passato al via da Piastri, che lo ha spinto fuori pista facendogli perdere altre due posizioni, e successivamente è stato penalizzato anche da una manovra di unsafe release da parte di Max Verstappen, sanzionato dai commissari, che gli ha impedito di effettuare la sosta ai box per montare le gomme da bagnato

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata