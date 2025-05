Il pilota italiano della Mercedes precede le due McLaren. Sesta e settima le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima pole in F1 nella Sprint Race del Gran Premio di Miami. Il 18enne sulla Mercedes ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarto Max Verstappen. Quinto tempo per George Russell, seguono poi le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente al sesto e settimo posto. La gara Sprint è in programma sabato alle 18 ora italiana.

Antonelli: “Mi sentivo molto fiducioso, sono al settimo cielo”

Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota nella storia della Formula 1 ad aggiudicarsi la pole position, dopo aver conquistato la prima casella sulla griglia di partenza per la gara sprint del Gran Premio di Miami. “Sono al settimo cielo, non me lo aspettavo“, ha detto Antonelli.

“È stata una qualifica molto intensa”, ha aggiunto, “mi sentivo molto bene fin da stamattina e mi sentivo molto fiducioso in vista delle qualifiche. Sono davvero contento di aver ottenuto la prima pole. Sarà bello partire in prima fila e vedere come potremo comportarci al via“.

