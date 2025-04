La gara in programma in notturna sarà anche in differita in chiaro su Tv8. Ecco news e programma

Si corre domenica 13 aprile il Gp del Bahrain 2025 valido per il Mondiale di F1. La gara è in programma in notturna, con inizio alle ore 17 in Italia. Sarà possibile vedere il gran premio in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. In chiaro, la gara sarà trasmessa in differita da Tv8 domenica alle ore 21.30.

La Formula 1 torna in pista a una settimana dalla gara in Giappone che ha visto il campione in carica Max Verstappen tornare sul massimo gradino del podio con la Red Bull, dopo le due gare vinte dalla McLaren con Lando Norris in Australia e con Oscar Piastri in Cina. La Ferrari cerca ancora il primo acuto stagionale e si presenta in Bahrain con più fiducia dopo le modifiche apportate al fondo della monoposto. Occhi puntati anche sul talento italiano Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un ottimo inizio di stagione al debutto con la Mercedes. La classifica vede Norris al comando con 62 punti, a +1 su Verstappen. Piastri è terzo a quota 49 davanti ai piloti Mercedes George Russel (45 punti) e Antonelli (30). Il primo dei ferraristi è Charles Leclerc, sesto con 20 punti, mentre Hamilton è ottavo con il magro bottino di 15 punti ma con all’attivo la vittoria nella gara sprint in Cina.

Dove vedere il Gp del Bahrain in tv

Il Gp del Bahrain, quarta prova del mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Sabato è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche che scatteranno alle 18.

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata