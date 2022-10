Una Rossa partirà davanti a tutti per la prima volta nella storia del Gran Premio di Formula Uno degli Stati Uniti

Per la prima volta nella storia una Ferrari prenderà il via dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno al Circuit of the Americas. A conquistarla è stato Carlos Sainz, il più veloce di tutti in una qualifica tiratissima che ha permesso alla Scuderia Ferrari di ottenere la pole numero 242 della sua storia. Per lo spagnolo si tratta della terza, che lo vede affiancare nella storia della scuderia piloti leggendari come José Froilan Gonzalez, Giuseppe Farina, Chris Amon e Nigel Mansell. Anche Charles Leclerc è stato grande protagonista del sabato texano: il monegasco ha messo a segno il secondo miglior giro di giornata anche se dovrà partire dodicesimo a causa della penalità di dieci posizioni dovuta alla sostituzione del motore termico e del turbo compressore.

Entrambe le Ferrari sono arrivate alla fase decisiva con due treni di gomme Soft a disposizione. Già al primo tentativo Leclerc e Sainz si sono messi davanti al gruppo in 1’34”624 e 1’34”783. Rientrati al box, per cambiare le gomme i due hanno preparato alla perfezione il giro e ad ottenere il tempo migliore è stato Carlos che ha fermato i cronometri a 1’34”356, 65 millesimi meglio di Charles e quasi un decimo meglio di Max Verstappen.

La gara si preannuncia aperta e molto complicata: sarà quasi sicuramente a due stop e il degrado gomme potrebbe essere un fattore chiave. A Carlos serve una corsa lineare, mentre a Charles potrebbe fare comodo un Gran Premio movimentato, con magari l’ingresso di qualche Safety Car. Il via è previsto alle ore 14 locali (21 CET): da percorrere ci sono 56 giri, pari a 308,405 km.

La qualifica è andata bene fin dal Q1 perché mi sono sentito perfettamente a mio agio in macchina, aumentando la confidenza giro dopo giro fino a quell’ultimo tentativo in Q3. Il vento ha complicato molto le cose oggi, al punto che ad ogni giro lo scenario era differente, ma ha contribuito a rendere tutto ancora più esaltante, come spesso accade qui ad Austin. “Domani faremo del nostro meglio per convertire questa pole in una vittoria anche se c’è da aspettarsi che ci sarà la solita battaglia con i nostri rivali”, ha dichiarato Carlos Sainz che so è detto “molto contento per il risultato di oggi ma naturalmente sono rattristato dalla notizia della morte di Dietrich Mateschitz. È stato un uomo eccezionale che mancherà molto al mondo dello sport che gli deve tanto. Faccio le mie più sentite condoglianze ai suoi cari, agli amici e a tutta la famiglia Red Bull”.

