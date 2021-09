Prima pole per il giovane pilota britannico, domani la gara a Sochi

(LaPresse) Dopo la doppietta a Monza, McLaren super anche nelle qualifiche di Sochi di Fomula 1. Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gp di Russia, precedendo la Ferrari di Carlos Sainz. In seconda fila la Williams di George Russell, terzo davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, che ha saltato la fase finale del Q3 dopo aver danneggiato il muso all’ingresso in pit lane.

Prima pole per il britannico

Per Norris si tratta della prima pole position in carriera. In una qualifica disputata in condizioni complicate, con l’asfalto che via via si è asciugato dopo la pioggia di questa mattina, ha pagato l’azzardo di Norris, Sainz e Russell, che hanno effettuato due giri con le gomme slick migliorandosi proprio al secondo tentativo. Quinta piazza per Daniel Ricciardo con l’altra McLaren, sesto Fernando Alonso con la ALpine. Solo settimo Valtteri Bottas, il più veloce sull’asciutto ma incapace di migliorarsi sul bagnato. Completano la top ten Lance Stroll, Sergio Perez ed Esteban Ocon.

Ultima fila per la Rossa di Leclerc

Partiranno dall’ultima fila la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata