Tour de France 2026, Carapaz si aggiudica la 18esima tappa

Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2026, la Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 chilometri con un dislivello di 3900 metri e cinque GPM.

L’ecuadoriano del team EF Education-EasyPost si è imposto con una fuga a pochi chilometri dall’arrivo. Secondo posto per lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUl), terzo per lo statunitense Matteo Jorgenson (TVL). Quarto posto per Paret-Peintre, che si porta a -1 da Pogacar nella classifica scalatori. Il corridore della Grand Boucle ha conquistato una tappa e due secondi posti in questa Grand Boucle. Per Carapaz è la 25esima vittoria in carriera.

Carapaz, super combattivo di giornata, ha animato la corsa fin dai primi chilometri, selezionando poi il sestetto che è volato via e facendo la differenza sulla salita finale a 3,2 km dal traguardo con una serie di attacchi che hanno stroncato gli avversari. Si tratta del secondo successo personale sulle strade del Tour de France per l’ecuadoriano, dopo quello ottenuto nel 2024 a Super Devoluy. Rimandata a domani la lotta tra i big. La lunga frazione di montagna (185,2 km) con arrivo in salita, è infatti preludio di due tapponi alpini, doppio traguardo sull’Alpe d’Huez di venerdì e sabato (probabilmente con maltempo e pioggia).

Tadej Pogacar mantiene comunque la leadership della classifica generale: ha un vantaggio su Remco Evenepoel (Bora) di 4’32” e di 6’51” su Isaac Del Toro (UAE Team Emirates). In quarta posizione Paul Seixas (Decathlon) a 7’11”.

Carapaz: “Vittoria sofferta e lottata, la dedico alla mia famiglia”

“È un giorno speciale, tornare a vincere qui al Tour non è stato facile. Dedico questa vittoria alla mia famiglia. È stata una tappa molto bella e la cosa più bella è che il lavoro che faccio è stato ricompensato da giorni come questo”, ha commentato Richard Carapaz dopo aver tagliato per primo il traguardo. “Ci ho provato tante volte a vincere una tappa, oggi è stata una giornata complicata e sono stato attento a tutti gli attacchi. Sono riuscito ad entrare nel gruppo di testa e poi ho fatto l’attacco decisivo e gli ultimi metri si adattavano alle mie caratteristiche, ho attaccato un paio di volte ed è bello godersi questa vittoria molto sofferta e lottata. Ogni anno è sempre più difficile festeggiare sulle strade del Tour”, ha aggiunto l’ecuadoriano del team Ef Education EasyPost.