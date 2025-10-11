Pogacar nella storia, vince il quinto Giro di Lombardia consecutivo

Tadej Pogacar sempre di più nella storia del ciclismo. Il corridore sloveno del Team Uae Emirates ha vinto per la quinta volta consecutiva il Giro di Lombardia, eguagliando il primato di successi del leggendario Fausto Coppi (che però non le vinse consecutivamente, ndr).

Era il grande favorito dell’ultima Monumento della stagione, su un percorso di 241 km con partenza da Como e arrivo a Bergamo. Come prevedibile il 27enne Pogacar ha attaccato sul tratto in salita più duro del Passo di Ganda, a 37 km dal traguardo, un forcing micidiale grazie anche all’aiuto dei compagni di squadra, il messicano Isaac Del Toro e il polacco Rafal Majka. Nessuno ha potuto tenere il ritmo dello sloveno che è arrivato da solo al traguardo con 1’48” di vantaggio sul suo grande rivale, Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step che ancora una volta si è dovuto accontentare del secondo posto nonostante un generoso inseguimento nel finale.

Nei km finali il belga è stato anche sfortunato, quando una moto della corsa si è piantata su un tratto in salita a Bergamo e solo con un gesto di incredibile agilità è riuscito ad evitarla. Terzo l’australiano Michael J. Storer della Tudor Pro Cycling Team a 3’13”. Pogacar chiude un 2025 incredibile, che lo ha visto trionfare ancora al Tour de France e al Campionato del Mondo per un totale di 20 vittorie stagionali. Per il fuoriclasse sloveno sono inoltre 10 i successi in carriera nelle classiche Monumento, nel 2025 è salito sul podio in 5 classiche Monumento, impresa mai riuscita a nessuno.

Pogacar: “Fantastico vincere Lombardia per 5 anni di fila”

“È fantastico, un giorno perfetto per il team. Vincere cinque volte di fila questa corsa, è un giorno incredibile. Voglio ringraziare tutta la squadra, soprattutto Majka che oggi si ritira”. Così Tadek Pogacar commenta a RaiSport la vittoria del Giro di Lombardia per il quinto anno consecutivo, impresa mai riuscita a nessun altro ciclista nella storia. Un 2025 incredibile per Pogacar, che lo ha visto trionfare sia nelle corse a tappe che in quelle in linea. “Non ho rimpianti per questa stagione, è andato tutto bene”, ha aggiunto il fuoriclasse sloveno.