Europei ciclismo 2025, Pogacar trionfa in solitaria: quarto l’azzurro Scaroni

Ennesimo trionfo stagionale per Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno, fresco campione del mondo, ha vinto anche la prova in linea maschile agli Europei in Francia dominando la corsa di 202 km da Privas a Guilherand-Granges. Alle sue spalle si è piazzato Remco Evenepoel, giunto a 31″ dal vincitore. Medaglia di bronzo al giovane francese Paul Seixas, a 3’41” da Pogacar. Finisce ai piedi del podio il capitano dell’Italia Christian Scaroni, quarto a 4’04”. Nella top ten anche Gianmarco Garofoli, nono. Delusione in casa Danimarca, con Jonas Vingegaard – vincitore della Vuelta di Spagna e tra i favoriti della vigilia – che ha perso terreno dal gruppo a oltre 100 km dall’arrivo.

