Europei ciclismo 2025, Ganna argento nella cronometro: vince Evenepoel

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a cronometro valida per gli Europei di ciclismo su strada in corso in Francia, a Drome-Ardeche. Remco Evenepoel, fresco campione del mondo in Ruanda, ha dominato la crono di 24 km chiudendo con il tempo di 28″26, staccando di 43″ lo specialista azzurro e di oltre un minuto il danese Niklas Larsen, bronzo a 1’08” dal ciclista belga.