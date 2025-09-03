Vuelta 2025, protesta pro-Pal: nessun vincitore di tappa

L’undicesima tappa della Vuelta 2025, la Bilbao-Bilbao di 157 km, è stata segnata dalla protesta pro-Pal lanciata da un gruppo di attivisti che contestava la presenza della Israel Premier Tech.

All’inizio della frazione, lungo la spianata di San Mames, il gruppo ha interrotto temporaneamente la tappa, costringendo gli ufficiali di gara a scendere dai loro veicoli per disperdere il raduno. Dopo circa cinque minuti, la strada è stata sgomberata e il gruppo dei corridori ha ripreso il suo percorso. All’arrivo però i manifestanti hanno bloccato il traguardo e i tempi per la classifica generale sono stati così presi a 3 km dalla fine: non c’è stato un vincitore di tappa. I temuti ‘incidenti’ in zona arrivo a Bilbao coi manifestanti pro Pal si sono dunque verificati. La tappa si è chiusa con Vingegaard e Pidcock che hanno guadagnato secondi preziosi per la classifica generale.