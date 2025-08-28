Chris Froome investito da auto in Francia, il ciclista è grave

Chris Froome ha subito un grave incidente mercoledì durante un allenamento. Il britannico è stato investito da un auto nei pressi di Saint-Raphael ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone. Lo riporta L’Equipe. Ha riportato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e una delle vertebre lombari, stando ai primi esami strumentali.

Il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto cosciente e ha parlato con il suo entourage. Corridore del team Israel-PremierTech dal 2021, il quarantenne britannico è svincolato e non vince dal 2018 (vittoria al Giro), non avendo mai recuperato la forma fisica prima di quella prima grave caduta che gli ha fratturato il femore. Sei anni infatti Froome fu vittima di un grave incidente al Critérium du Dauphiné (giugno 2019).

Chi è Chris Froome

41 anni, nato a Nairobi, in Kenya, ma naturalizzato britannico, Froome è uno dei sette corridori ad avere vinto tutti e tre i grandi Giri ciclistici: Giro d’Italia (nel 2018), Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e Vuelta (nel 2011 e nel 2017). Ha inoltre conquistato due medaglie di bronzo a cronometro ai Giochi olimpici in rappresentanza della Gran Bretagna (nel 2012 e 2016). Ha caratteristiche da cronometrista e scalatore. Durante il Giro del Delfinato nel 2019 è protagonista di una brutta caduta nel corso della ricognizione della cronometro di Roanne: sbatte violentemente contro un muretto riportando gravi fratture a femore, gomito, costole e anca. Da quel momento ha faticato a ritrovare l’antico smalto