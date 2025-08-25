La Vuelta dei furti in Piemonte, dopo Hoetelmans rubate biciclette al team Visma Lease a Bike

Anche Zingle ha raccontato che gli è stata sottratta la bicicletta

Brutto risveglio per la Visma Lease a Bike, squadra del danese Jonas Vingegaard, leader della Vuelta 2025 scattata quest’anno dal Piemonte. Nella notte sono state rubate oltre una decina di biciclette della formazione olandese. “Ieri sera, il camion dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un’indagine sull’incidente“, fa sapere il team olandese.

Il furto dopo quello denunciato due giorni fa dal manager di un altro team, Joost Hoetelmans: “Durante le nostre visite di squadra al J Hotel di Torino, mi hanno rotto il finestrino dell’auto davanti all’hotel e hanno preso tutto quello che avevo!