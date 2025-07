Tour de France 2025, Pogacar vince la quarta tappa: la classifica

Tadej Pogacar ha vinto oggi la quarta tappa del Tour de France, la frazione mossa di 174 km da Amiens Metropole a Rouen. Il campione del mondo ha battuto in uno sprint ristretto Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), che resta in maglia gialla con lo stesso tempo del fuoriclasse dell’UAE Team Emirates – ma con migliori piazzamenti – e il capitano della Visma-Lease a bike Jonas Vingegaard. Grazie a questa vittoria il ciclista sloveno ha ottenuto il centesimo successo da professionista, il 18° complessivo sulle strade della Grande Boucle. Nella generale Van der Poel e Pogacar sono appaiati con lo stesso tempo, Vingegaard è terzo a 8 secondi. Domani, mercoledì 9 novembre, è in programma la quinta tappa del Tour, la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen, destinata a stravolgere la classifica generale.

Ordine di arrivo

L’ordine di arrivo della quarta tappa del Tour de France 2025, la Amiens-Rouen di 174,2 chilometri:

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) in 3h500’29”

2. Mathieu Van der Poel NED (Alpecin Deceuninck) s.t.

3. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) s.t.

4. Oscar Onley GBR s.t.

5. Romain Gregoire FRA s.t.

6. Joao Almeida POR s.t.

7. Remco Evenepoel BEL a 3″

8. Matteo Jorgenson USA s.t.

9. Mattias Skjelmose DEN a 7″

10. Kevin Vauquelin FRA a 10″

Classifica generale

La classifica generale del Tour de France dopo la quarta tappa:

1. Mathie van der Poel (Alpecin-Deceuninck) 16h46’00

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) s.t.

3. Jonas Vingegaard (Team Visma) +08″

4. Matteo Jorgenson (Team Visma) + 19″

5. Kevin Vauquelin (ARKEA-B&B HOTELS) + 26″

6. Enric Mas (Movistar Team) +48″

7. Oscar Onley (Team Picnic PostNL) +55″

8. Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) +55″

9. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +58″

10. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +01’02”

Pogacar: “Pazzesco, eravamo tutti al limite”

“Vincere al Tour con questa maglia (quella di campione del mondo, ndr) è incredibile, è pazzesco”, ha detto Tadej Pogacar dopo aver vinto la quarta tappa del Tour. “Eravamo tutti al limite, abbiamo deciso di andare all’attacco sull’ultima salita, la più dura. Vingegaard mi ha seguito, poi ci siamo anche ricompattati – ha aggiunto il capitano dell’UAE Team Emirates XRG – Almeida ha fatto un lavoro davvero fantastico per pilotarmi davanti anche quando gli altri attaccavano. E’ stato un bel lavoro di squadra, sono così orgoglioso di loro. E’ una vittoria bellissima, sono senza parole. La cronometro di domani? E’ un test importante, ma per me vincere la tappa in maglia da campione del mondo è fantastico. Chiaro che puntiamo alla maglia gialla, vedremo”.

Philipsen operato con successo

Costretto al ritiro nella 3/a tappa del Tour de France a causa di una brutta caduta durante lo sprint intermedio per la maglia verde, il corridore belga Jasper Philipsen è stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito all’AZ Herentals per riparare la clavicola e l’articolazione acromion-claveare. Lo rende noto l’Alpecin-Deceuninck Cycling Team che ringrazia “il Dott. Steven e il Dott. Tom Claes per le loro eccellenti cure”. Per lo sfortunato Philipsen “ora inizia la strada verso la guarigione e noi lo sosterremo fino in fondo”.