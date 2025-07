Home > Sport > Ciclismo > Tour de France 2025, terza tappa a Merlier: Van der Poel resta in giallo

Battuto al fotofinish in uno sprint tiratissimo Jonathan Milan

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France 2025, la frazione pianeggiante di 178 km da Valenciennes a Dunkerque.

Milan battuto al fotofinish

Il campione europeo ha battuto al fotofinish in uno sprint tiratissimo Jonathan Milan (Lidl-Trek), terzo il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Allo sprint non ha partecipato l’ex maglia verde Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vincitore della prima tappa a Lille, costretto a ritirarsi a causa di una brutta caduta, ad alta velocità, subito prima dello sprint intermedio di Isbergues. Nel finale sono finiti a terra anche Jordi Meeus (Red Bull-Bora hansgrohe) e Davide Ballerini (XDS Astana) in due cadute distinte.

Tour de France 2025: la classifica generale

Nessuna variazione in classifica generale: Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) resta in maglia gialla davanti a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), distante quattro secondi, e a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), terzo a sei secondi. Domani è in programma la quarta frazione, 174 km da Amiens Metropole a Rouen, che presenta una serie di brevi salite nei 50 km finali e si presta a corridori adatti alle ‘classiche’. Ecco la classifica generale dopo la terza tappa: