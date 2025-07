Quinto Matteo Trentin

Tour de France 2025: subito grandi emozioni nella prima tappa. Jasper Philipsen ha trionfato a Lille in una volata ristretta davanti a Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e a Soren Waerenskjold (Uno-X-Mobility). Quinta piazza per Matteo Trentin (Tudor), unico italiano in top ten.

Philipsen è la prima maglia gialla

Grazie a questo successo il corridore della Alpecin-Deceuninck, alla decima vittoria sulle strade della Grande Boucle, indosserà la maglia gialla. La corsa è stata animata da un ‘ventaglio’ a meno di 20 km dall’arrivo che ha ridotto il gruppo a una quarantina di unità causando subito distacchi pesanti. Tra gli uomini di classifica solo Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) sono rimasti davanti, già attardati Primoz Roglic (Red Bull-Bora hansgroe) e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) che hanno perso 39″ dai rivali. Domani è in programma la seconda tappa, 209 km da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-mer, un percorso vallonato con un finale insidioso.

▶️ Relive the last km of stage 1 won by a dominant 🇧🇪 @JasperPhilipsen. ▶️ Revivez le dernier km de cette 1ère étape remportée largement par 🇧🇪 @JasperPhilipsen. #TDF2025 pic.twitter.com/jWRPkjRRmG — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

