Il corridore azzurro già fuori dalla Grande Boucle alla prima tappa

Tour de France 2025 già finito per Filippo Ganna. Il corridore azzurro della Ineos-Grenadiers, coinvolto in una caduta dopo circa 50 chilometri della prima tappa con partenza e arrivo a Lille, ha provato a rialzarsi ma è stato costretto a ritirarsi dopo pochi chilometri, visibilmente dolorante.

Quello di Ganna è il primo ritiro in questa edizione della Grande Boucle.

La caduta di Ganna

Brutto incidente per il corridore italiano nella tappa da Lille a Lille: l’atleta della Ineos Granediers è stato coinvolto in una terribile caduta in un restringimento della carreggiata a circa 130 chilometri dal traguardo. Ganna ha perso il controllo della bicicletta ed è franato a terra battendo violentemente sull’asfalto. Curato sul posto è rimasto a lungo a terra dolorante, per poi ripartire con evidenti escoriazioni e la maglietta strappata. Ha dovuto anche cambiare la propria bici. Alla fine è riuscito a percorrere solo un’altra cinquantina di chilometri, ed è arrivata la notizia ufficiale del suo ritiro dal Tour.

