Centinaia di manifestanti si sono riuniti in piazzale Numa Pompilio

Azione pro Pal durante l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025. Centinaia di manifestanti si sono riuniti in piazzale Numa Pompilio, a Roma, dove da ieri sera è in corso un presidio che si è staccato durante la manifestazione contro il Dl Sicurezza. Dopo aver passato qui la notte accampati, nel pomeriggio di oggi i manifestanti si sono avvicinati lungo le transenne che delimitano il percorso, dove hanno sventolato numerose bandiere palestinesi e inneggiato slogan contro lo sterminio in atto a Gaza e le complicità con il governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Per l’occasione, una bandiera palestinese è stata alzata in volo legata a dei palloni con gli stessi colori e sono stati lanciati dei fuochi d’artificio. Presenti, tra le varie sigle, Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Movimento per il Diritto All’abitare.

