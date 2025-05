Il danese ha vinto la tappa da Ceglie Messapica a Matera

Mads Pedersen cala il tris. Il danese della Lidl-Trek ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2025 edizione 108, da Ceglie Messapica a Matera di 151 km in programma, dove la Corsa Rosa ritorna a cinque anni di distanza. Per Pedersen è la terza vittoria in questa edizione del Giro, la prima in maglia rosa. Il danese ha preceduto in uno sprint serratissimo sul traguardo di Matera un ottimo Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious, terzo il britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Finale di tappa reso difficile da una serie di saliscendi che hanno quasi frazionato il gruppo e messo in difficoltà i velocisti puri e anche alcuni big come il belga Wout Van Aert, che si è staccato a 4km dal traguardo. La maglia rosa Pedersen conquista anche 10″ di abbuono e allunga in classifica generale sullo sloveno Primoz Roglic della Red Bull Bora-Hansgrohe ora staccato di +0.17″. Domani è in programma la sesta tappa, la Potenza-Napoli di 227.0 km.

Pedersen: “Tappa durissima, vittoria merito della squadra”

“E’ stata davvero durissima, ho combattuto moltissimo negli ultimi km di salita. È stato difficile, ma la squadra è stata fantastica e li ringrazio. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Io sono qui per vincere il più possibile, sono arrivato nella forma migliore e proverò a tenere la maglia rosa il più possibile”, ha dichiarato la maglia rosa del Giro d’Italia Mads Pedersen che commenta la sua terza vittoria di tappa a Matera. Domani sul traguardo di Napoli c’è subito un’altra occasione. “Ora godiamoci la vittoria di oggi e poi domani vediamo”, ha aggiunto.

“Non ero affatto sicuro di aver vinto. Gli ultimi 20 km sono stati incredibilmente duri. Ho sofferto tantissimo”, ha spiegato ancora Pedersen commentando la tappa. “Dopo l’ultima salita ero un po’ attardato. Ero ancora nel gruppo che si giocava la vittoria, ma ho dovuto spendere tante energie per rientrare sulla ruota di Vacek. Per fortuna ne avevo ancora abbastanza per lo sprint finale”, ha aggiunto il forte sprinter danese. “Vincere con la Maglia Rosa è pazzesco. È molto più di quanto abbia mai sognato. Che Giro che stiamo facendo, e che squadra ho attorno a me!”, ha concluso Pedersen.

