Stefan Kung vince la crono finale a Madrid

Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna per la quarta volta in carriera. Al termine della cronometro finale di Madrid di 24,6 km (vinta da Stefan Kung con il tempo di 26″28) il corridore sloveno ha mantenuto la maglia rossa di leader della classifica, piazzandosi secondo alle spalle dello svizzero, a 31 secondi. Ben O’Connor ha difeso la seconda posizione dietro al capitano della Red Bull-Bora Hansgrohe chiudendo la cronometro all’undicesimo posto, davanti sia allo spagnolo Enric Mas che all’ecuadoriano Richard Carapaz, che resta quindi giù dal podio. Per quanto riguarda le altre maglie Mattias Skjelmose ha vinto la maglia bianca come miglior giovane, Kaden Groves la classifica a punti, Jay Vine la maglia come miglior scalatore. Da segnalare nella cronometro odierna l’ottima prova dell’azzurro Mattia Cattaneo, arrivato terzo a 42 secondi da Kung, e di Filippo Baroncini, quarto a 43 secondi.

