Il ciclista belga si è imposto in volata su Matthews. Terzo Pogacar

Jasper Philipsen ha vinto l’edizione numero 115 della Milano-Sanremo. Il corridore belga del team Alpecin-Deceuninck si è imposto in volata al termine dei 288 km con partenza da Pavia e arrivo nella città ligure.

In un epilogo dalle mille emozioni Philipsen, che ha chiuso con il tempo complessivo di 6h14’44, ha preceduto al fotofinish sul traguardo di via Roma l’australiano Michael Matthews (Team Jayco-AlUla). Terzo uno dei grandi favoriti per il trionfo, lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates), che ha provato l’attacco sul Poggio. A seguire il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) davanti al primo italiano, Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) e allo sloveno Mohoric Matej (Bahrain-Victorious). Decima piazza per l’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

