Brandon Alexander McNulty (UAE-Emirates) ha vinto in volata la 15ma tappa del Giro d’Italia, da Seregno a Bergamo di 195 chilometri. Lo statunitense ha preceduto sul traguardo l’irlandese Ben Healy (EF Education) e Marco Frigo (Israel). Per la Uae è la prima vittoria in questa edizione della corsa rosa.

Armirail resta in maglia rosa

Il francese Bruno Armirail (Groupama-FDJ) resta in maglia rosa al termine della 15ma tappa. Il gruppo dei migliori che si contendono la leadership (tra cui Geraint Thomas, Primoz Roglic, Damiano Caruso, Andreas Leknessund, Eddie Dunbar, Warren Barguil, Joao Almeida ed Ilan van Wilder) arriva infatti tutti insieme, con solo Almeida, tra i big, a provare un timido scatto sulla Boccola che non ha portato grandi frutti. La classifica non subisce rivoluzioni e il francese andrà al giorno di riposo con la Maglia Rosa sulle spalle.

In classifica generale Armirail ha 1’08” di vantaggio su Geraint Thomas, 1’10” su Primoz Roglic, 1’30” su Joao Almeida e 1’50” su Andreas Leknessund. Damiano Caruso, sesto, lamenta un ritardo di 2’36” sulla maglia rosa.

McNulty: “Fatto bella volata, ancora non ci credo”

“Giornata dura, ho fatto una bella volata e ancora non ci credo. Nell’ultima salita sono andato a tutto gas, abbiamo chiuso ai 200 metri e mi sono lanciato. Ora siamo concentrati su Almeida per la classifica generale. La dedica? Alla mia fidanzata e ai miei amici. Sono felice per questa vittoria. Finalmente un po’ di sole, mi fa bene”. Così Brandon McNulty (UAE) a Rai Sport dopo la sua prima vittoria della sua carriera.

