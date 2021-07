Terza medaglia per l'Italia

Elisa Longo Borghini ha vinto la medaglia di bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile alle Olimpiadi di Tokyo. L’oro è andato all’austriaca Anna Kiesenhofer, argento all’olandese Annemiek van Vleuten. E’ la terza medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi.

