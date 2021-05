Per il corridore della Bahrain-Victorious si tratta del secondo successo in carriera, il primo in un grande giro

Gino Mader ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, la frazione da Grotte di Fracasso ad Ascoli Piceno, con arrivo in salita. Il corridore svizzero, andato in fuga nelle prime battute, ha trionfato in solitaria precedendo Egan Bernal e Daniel Martin, giunti a 12″ in un quartetto che comprende anche Remco Evenepoel e Giulio Cicconi. Per il corridore della Bahrain-Victorious si tratta del secondo successo in carriera, il primo in un grande giro. Caleb Ewan si era aggiudicato, invece, la quinta tappa.

