Nba: Gallinari ok, Harden travolge Spurs di Belinelli. Lakers, addio playoff

Notte dolceamara per gli azzurri impegnati in Nba. Sorride Danilo Gallinari, che trascina i Clippers al successo in casa di Cleveland, cedono invece gli Spurs di Marco Belinelli. Il 'Gallo' firma 27 punti, 3 assist e 3 rimbalzi ed è il miglior realizzatore dei losangelini, che si impongono 110-108 e conquistano il sesto posto in Western Conference. Tra i suoi compagni spiccano i 16 punti di Gilgeous-Alexander, i 15 punti di Lou Williams e i 14 di Harrell. Ai Cavs non bastano i 22 punti, conditi da 8 rimbalzi, di Love e i 20 punti a testa siglati da Sexton e Clarkson.

San Antonio si arrende sul parquet di Houston (111-105): a trascinare i Rockets ci pensa il solito Harden, semplicemente devastante con i suoi 61 punti (massimo in carriera, 27 solo nel primo quarto), 7 rimbalzi e un assist. Tra i padroni di casa in evidenza anche i 18 punti di Paul e i 12 di Gordon. Gli ospiti provano ad aggrapparsi ai 20 punti di Forbes, ai 18 di White e ai 16 di DeRozan, ma non basta. Belinelli, uscito dalla panchina, chiude con 11 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 20'. Gli Spurs restano comunque ottavi.

I Lakers dicono addio ai playoff: fatale la sconfitta casalinga contro Brooklyn (106-111). Non sono sufficienti i 33 punti e 20 rimbalzi di McGee (carreer-high) e il bottino di LeBron James, autore di 25 punti, 14 assist e 9 rimbalzi, per evitare il quinto ko consecutivo. A spingere i Nets, Harris (26 punti) e l'ex Russell (21 punti e 13 assist). LeBron non mancava l'appuntamento con i playoff dal 2005. Con il fondamentale contributo di Jokic (21 punti e 7 rimbalzi) Denver passa a New York (111-93), conquista la terza vittoria consecutiva e aggancia Golden State al comando di Western Conference.

I risultati degli incontri di regular season Nba disputati nella notte italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata