Carl Brave firma l’inno della Bc Roma basket: “Perfetto per essere urlato”

Un passato nei parquet della serie B di basket un presente ed un futuro sui palchi di tutta Italia, Carl Brave firma il nuovo inno della Bc Roma, presentato martedì al Palatiziano insieme alla nuova squadra. “Era la mia prima volta, ho cercato di metterla un po’ sul corale, un inno che è un mezzo coro, quindi è perfetto per essere urlato nel coro”, ha commentato il cantante. “Un coro – ha spiegato – che nasce anche dalla mia passione per il basket oltre che per la Roma”. E anche di Roma si è parlato con il cantante romano perché proprio qualche settimana l’ex capitano della Roma, Francesco Totti ha annunciato il suo ingresso nella società dell’altra squadra di basket romano, la Maxima Roma: “ “Beh, grande rispetto per Francesco Totti ovviamente, da romanista ma si vive tutto con tanta sportività e si tifa comunque sempre il basket. E questo cambiamento che c’è stato a Roma, secondo me è una cosa bellissima per questa città e per quelli come me che seguono il basket da quando sono piccoli, andavo all’Ottavia a vedere la Virtus. Questa può essere una rampa di lancio nel basket italiano, nel basket romano, e per tutti i giocatori, per i ragazzi e per la città, e per Roma che sta crescendo, quindi è veramente fantastica.” Mentre per quanto riguarda la squadra giallorossa guidata da Gasperini ha aggiunto: “Io sono un po’ scaramantico, quindi diciamo, non voglio esagerare, non voglio dire cose di cui poi mi pento. Comunque ho delle bellissime sensazioni, sono andato a Roma-Inter appena giocata, mi sono divertito, si gioca, e sicuramente c’è un gioco veramente divertente, veloce, è bello, quindi spero, spero che tutto vada per il meglio.”