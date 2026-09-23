La BC Roma basket si presenta al Palatiziano in giallorosso

Il giallo e il rosso sono quelli d’ordinanza, al posto della lupa la Dea Roma, la nuova maglia è già negli spogliatoi per la BC Roma basket, che si è presentata al suo pubblico: la stagione può dirsi avviata. Per l’occasione il Palatiziano è stato aperto gratuitamente ai tifosi della seconda squadra romana di basket insieme alla Maxima Roma. Un modo per avvicinare grandi e piccoli ad un sogno che negli anni ’80 scaldava i cuori di molti romani e che oggi spera di tornare a quei livelli: “Il mio rapporto con Roma è particolare, mia madre è cresciuta Guidonia e Ostia dove ancora ho la famiglia, – racconta Niccolò Mannion, italo americano e capitano della squadra. I legami qui sono già forti e spero di farli crescere ancora”.