Nba, ai playoff Houston batte Lakers e si salva: Boston domina a Philadelphia

Houston vince gara 4 del primo turno di playoff Nba contro i Lakers 115-96 e resta in corsa accorciando 3-1 nella serie. Nonostante l’assenza di Durant i Rockets trionfano soprattutto grazie ai 23 punti e 7 assist di Thompson. Ai gialloviola non bastano i 10 punti e 9 assist di James e la doppia doppia di Ayton da 19 punti e 10 rimbalzi. A Est Boston domina gara4 contro Philadelphia 128-96 e sale sul 3-1. Sugli scudi Pritchard, che in uscita dalla panchina mette a referto 32 punti. L’unica buona notizia per i 76/ers è il ritorno sul parquet di Embiid, reduce dalla operazione d’appendicite. Il centro va subito in doppia doppia con 26 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.

San Antonio vince a Portland e va sul 3-1

Colpo esterno anche per San Antonio, che ritrova Wembanyama e supera Portland 114-93, portandosi 3-1 nella serie. L’asso francese realizza 27 punti, aggiungendo con 11 rimbalzi, bene anche Fox con 28 punti e 7 assist. I Trail Blazers capitolano nel secondo dopo, inutile il contributo di Avdija da 26 punti. Infine Toronto batte Cleveland 93-89 nel match più tirato di giornata pareggiando i conti (2-2) nella serie. Le stelle dei canadesi Barnes (23 punti e 9 rimbalzi) e Ingram (23 punti) fanno la differenza nel finale, mentre tra i Cavs Mitchell si ferma a 20 punti, male anche Mobley con 8 punti e 9 rimbalzi.