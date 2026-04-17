Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla leggenda del basket brasiliano

Il brasiliano Oscar Schmidt, leggenda del basket, è morto a 68 anni . Dal 2013 era membro della Basketball Hall of Fame.

La famiglia di Schmidt ha dichiarato che ha combattuto contro un tumore al cervello per 15 anni “con coraggio, dignità e resilienza, rimanendo un modello di determinazione, generosità e amore per la vita”. “Oscar lascia un’eredità che va oltre lo sport e ispira generazioni di atleti e ammiratori in Brasile e nel mondo”.

Schmidt, soprannominato ‘Mano Santa’, non ha mai giocato in Nba, ma in Brasile è amatissimo per il suo impegno con la nazionale, con cui ha partecipato a cinque Olimpiadi consecutive (eguagliando un record) e stabilito numerosi primati realizzativi. Schmidt ha detenuto il record di punti segnati in carriera (49.737) fino al 2024, quando venne superato da LeBron James. In Italia ha militato con le maglie di JuveCaserta (1982-1990) e Pavia (1990-1993).

Schmidt, che ha vestito per 19 anni la maglia del Btasile, è stato anche protagonista di una storica vittoria contro gli Stati Uniti nella finale dei Giochi Panamericani del 1987.

“Il più grande giocatore della storia del basket brasiliano”

“Il più grande giocatore della storia del basket brasiliano ci lascia come simbolo assoluto dello sport, protagonista di una carriera che ha ridefinito i limiti di ciò che era possibile fare in campo”, ha dichiarato la Confederazione brasiliana di basket. “La sua morte chiude un’epoca. Ma la sua grandezza rimane“.

Una straordinaria carriera

Schmidt iniziò la carriera professionistica nel 1974 e trascorse gran parte della sua carriera in patria e in Italia, dove divenne un idolo d’infanzia per il futuro campione Kobe Bryant. Nel 1984 i New Jersey Nets in Nba lo selezionarono al sesto giro del draft e si allenò con loro. Il brasiliano però rifiutò il contratto. All’epoca ai giocatori Nba non era permesso giocare per le nazionali. Alto 2,03 metri, era un eccellente tiratore da tre punti negli anni ’80, quando molti allenatori sconsigliavano questo tipo di tiro. Schmidt debuttò con il Brasile a 19 anni nel 1977 e collezionò 326 presenze, con una media di 23,6 punti a partita. Detiene ancora sette delle dieci migliori prestazioni realizzative nella storia olimpica e i record di punti in una singola partita sia alle Olimpiadi (55 contro la Spagna nel 1988) sia ai Mondiali (52 contro l’Australia nel 1990).

“Più dei risultati e delle medaglie, Oscar rappresentava i valori che definiscono lo spirito olimpico: dedizione, resilienza e rispetto per gli avversari”, ha dichiarato il Comitato olimpico brasiliano. Schmidt si ritirò nel 2003 a 45 anni. Superò Kareem Abdul-Jabbar diventando il miglior realizzatore di sempre (non ufficiale) e il suo totale di 49.737 punti tra club e nazionale fu superato solo da LeBron James nel 2024. È stato inserito nella Fiba Hall of Fame nel 2010, nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nel 2013 e nella Hall of Fame del basket italiano nel 2017. Schmidt parlava spesso della sua battaglia contro il tumore al cervello, diagnosticato nel 2011, del suo amore per il Brasile e per il basket. Lascia la moglie Maria Cristina Victorino, sposata nel 1981, e due figli.