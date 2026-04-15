Nba play-in 2026, vincono Portland e Charlotte. Eliminati i Miami Heat di Fontecchio

I Portland Trail Blazers hanno conquistato il settimo posto nella griglia dei playoff Nba a Ovest, grazie a una spettacolare rimonta guidata da Deni Avdija, autore di 41 punti, inclusi i decisivi 3 punti con gioco da tre a 16 secondi dalla fine, che hanno dato ai Blazers il 114-110 contro i Phoenix Suns. Portland affronterà i San Antonio Spurs al primo turno. I Suns, che avevano avuto un vantaggio di 11 punti nel quarto periodo, dovranno battere la vincente della partita Clippers-Warriors per guadagnarsi l’ottavo posto e sfidare gli Oklahoma City Thunder.

A Est i Charlotte Hornets hanno battuto Miami (franchigia in cui gioca l’azzurro Simone Fontecchio) 127-126: affronteranno la perdente della sfida tra Philadelphia e Orlando per il posto numero otto nella Eastern Conference, cercando di tornare ai playoff dopo dieci anni.

Nba play-in 2026, risultati e calendario