Azzi Fudd, chi è la prima scelta al Draft Wnba 2026

Azzi Fudd è la prima scelta assoluta al Draft Wnba 2026. La 23enne della Virginia giocherà per le Dallas Wings al fianco della fidanzata Paige Bueckers, prima scelta al Draft 2025. La guardia, classe 2002, arriva nel massimo campionato statunitense dopo l’esperienza al college con le UConn Huskies dell’Università del Connecticut. Nella stagione 2025-2026 ha registrato 17.3 punti di media, 2.6 rimbalzi e 3.1 assist e il 23 marzo 2026 ha realizzato 34 punti con Syracuse, suo carrer high. Negli anni, inoltre, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nel 2025 ha vinto il titolo nazionale NCAA.
Le statistiche di Azzi Fudd nel 2025-2026
- Partite giocate: 39
- Minuti giocati: 28.7
- Punti: 17.3
- Rimbalzi: 2.6
- Assist: 3.1
- Palle rubate: 2.5
- Blocchi: 0.5
- FG% (canestri): 48.1%
- 3P% (tiri da tre): 44.7%
- FT% (tiri liberi): 95.5%
Tutti i riconoscimenti
- 2025 National Champion
- 2026 WBCA All-America
- 2026 AP First Team All-America
- 2026 USBWA First Team All-America
- 2026 Wooden Award All-America
- 2026 BIG EAST Scholar-Athlete of the Year
- 2026 NCAA Fort Worth Regional 1 All-Region Team
- 2026 CSC Academic All-District
- 2026 BIG EAST All-Tournament Team
- 2026 All-BIG EAST First Team
- 2025 NCAA Final Four Most Outstanding Player
- 2025 BIG EAST All-Tournament Team
- 2025 All-BIG EAST First Team
- 2022 NCAA Tournament Bridgeport All-Region Team
- 2022 BIG EAST All-Freshman Team