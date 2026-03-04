Nba, Cleveland ferma Detroit: vincono Thunder e Spurs

Dieci le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Nella prima di due gare consecutive contro i Nets vittoria 124-98 dei Miami Heat con Bam Adebayo che segna 23 punti e Tyler Herro 22. Si tratta della quinta vittoria nelle ultime sette partite mentre Brooklyn incassa la nona sconfitta consecutiva. Sono 12 i punti di Simone Fontecchio con 3/6 da tre punti e 3/3 ai liberi, insieme a 3 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero in 20 minuti New York batte Toronto 111-95 per la dodicesima volta in fila confermandosi bestia nera per i Raptors. Doppie doppie di Jalen Brunson (26 punti e 10 assist) e Karl-Anthony Towns (21 con 12 rimbalzi). Per i canadesi è la quarta sconfitta in fila in casa nonostante i 31 punti di Brandon Ingram e i 20 dell’ex RJ Barrett.

Los Angeles Lakers forward LeBron James. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Oklahoma City passa a Chicago. Successo dei Lakers

Vittorie per Oklahoma City a Chicago 116-108 anche senza Shai Gilgeous-Alexander, ancora alle prese con il problema agli addominali. Jared McCain mette a referto 20 punti accompagnato dai 19 di Isaiah Joe. I Bulls sono alla dodicesima sconfitta nelle ultime tredici. Minnesota si gode un Anthony Edwards decisivo con 41 punti, perno centrale della vittoria dei T’Wolves (la quarta consecutiva) sui Memphis Grizzlies 117-110 mentre San Antonio ritrova la vittoria rifilando 40 punti di scarto a Philadelphia in trasferta (131-91). Dylan Harper è il migliore degli Spurs con 22 punti insieme a Devin Vassell, con Victor Wembanyama che si limita a 10 punti ma con 8 rimbalzi, 4 assist e 6 stoppate in poco meno di 24′. Successo dei Lakers sui Pelicans 110-101 con Luka Doncic che chiude con 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist ispirando i 21 di LeBron James che si porta a due canestri dal record all-time di Kareem Abdul-Jabbar. I Suns con il punteggio di 114-103 si impongono nuovamente sui Kings godendosi anche il ritorno in campo di Devin Booker (17 punti di cui 14 nel primo tempo) insieme ai 20 di Jalen Green e i 18 di Grayson Allen. Per Sacramento è la 49/ma sconfitta stagionale Quinta vittoria consecutiva per gli Hornets che piegano i Dallas Mavericks 117-90. Brandon Miller con 17 punti guida i suoi insieme ad altri sette compagni in doppia cifra. I Cavs superano i Pistons per la seconda volta in stagione con il punteggio di 113-109 (22 punti di Jaylon Tyson) mentre Paolo Banchero con 37 punti (massimo stagionale) spinge al successo i Magic sugli Wizards.