Nba, All Star Game 2026: vince il Team Stars

Questa notte, sul parquet della Intuit Dome di Los Angeles, è andato in scena l’All Star Game 2026 della Nba. A vincere è stato il Team Usa Stars trascinato da Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves, che ha anche conquistato il premio di Mvp. Quest’anno il torneo è stato organizzato seguendo un nuovo formato a tre squadre, per renderlo più accattivante.
I risultati delle partite
Nella prima partita il Team Usa Stars si è imposto sul Team World con il punteggio di 37-35. Spiccano i 14 punti di Victor Wembanyama e i 13 di Edwards. Nel secondo match il Team Usa Stripes ha battuto Team Usa Stars per 42-40. Da sottolineare gli 11 punti di Cade Cunningham e Edwards per le Stars e di Jaylen Brown per le Stripes.
Nell’ultima partita del round robin, dunque, le Stripes hanno superato Team World per 48-45. Ancora una volta non basta un Wembanyama scatenato, che ha chiuso con 19 punti, mentre Kawhi Leonard ha segnato 31 punti in 12 minuti. Nella finalissima le Stars hanno sconfitto le Stripes con il punteggio di 47-21. Top scorer della finale Tyrese Maxey con nove punti.
- Team Usa Stars VS Team World 37-35
- Team Usa Stripes VS Team Usa Stars 42-40
- Team Usa Stripes VS Team World 48-45
- Team Usa Stars VS Team Usa Stripes 47-21
Le squadre dell’All Star Game 2026
Team Usa Stars
- Scottie Barnes, Toronto Raptors
- Devin Booker, Phoenix Suns
- Cade Cunningham, Detroit Pistons
- Jalen Duren, Detroit Pistons
- Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
- Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder
- Jalen Johnson, Atlanta Hawks
- Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers
- Allenatore: J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons
Team Usa Stripes
- Jaylen Brown, Boston Celtics
- Jalen Brunson, New York Knicks
- Brandon Ingram, Toronto Raptors
- Kevin Durant, Houston Rockets
- LeBron James, Los Angeles Lakers
- Kawhi Leonard, L.A. Clippers
- Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
- De’Aaron Fox, San Antonio Spurs
- Allenatore: Mitch Johnson, San Antonio Spurs
Team World
- Alperen Sengun, Houston Rockets
- Deni Avdija, Portland Trail Blazers
- Nikola Jokic, Denver Nuggets
- Jamal Murray, Denver Nuggets
- Pascal Siakam, Indiana Pacers
- Karl-Anthony Towns, New York Knicks
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
- Norman Powell, Miami Heat
- Allenatore: Darko Rajakovic, Toronto Raptors