LeBron James nella storia: la stella dei Lakers all’All Star Game per il 22esimo anno di fila

LeBron James batte un altro record: prenderà parte all’All Star Game per il 22esimo anno di fila. L’NBA ha annunciato domenica le riserve per la partita del 15 febbraio a Inglewood, in California, tra cui c’è appunto James. È il detentore del record All-Star in diverse categorie, che includono anche 20 presenze e 434 punti. “Non sono riuscito a farcela da rookie. Ventidue di fila. No, non è male”, ha detto James in un video pubblicato dall’NBA prima che lui e i Los Angeles Lakers affrontassero i New York Knicks domenica sera, poco dopo la notizia della sua convocazione. “Sono onorato. Davvero”, ha aggiunto James che non ha giocato l’All-Star Game della scorsa stagione a causa di un infortunio.

Tutti i giocatori dell’All Star Game 2026

I giocatori scelti il mese scorso come titolari sono: Giannis Antetokounmpo di Milwaukee, Jaylen Brown di Boston, Cade Cunningham di Detroit, Tyrese Maxey di Philadelphia, Jalen Brunson di New York, Stephen Curry di Golden State, Luka Doncic dei Lakers, Shai Gilgeous-Alexander di Oklahoma City, Nikola Jokic di Denver e Victor Wembanyama di San Antonio.Le riserve della Eastern Conference sono Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Jalen Duren, Norman Powell e Jalen Johnson. Dalla Western Conference, le altre riserve sono Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker e Deni Avdija. Duren, Powell, Johnson, Murray, Holmgren e Avdija sono All-Star per la prima volta.

The NBA All-Star Starters & Reserves!



The three rosters for the 2026 NBA All-Star Game will be announced Tuesday (2/3) at 7:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/AyWd7v1TtI — NBA (@NBA) February 1, 2026

Le partite nella notte Nba

Dieci le partite disputate nella notte NBA. I New York Knicks conquistano la sesta vittoria consecutiva dopo aver superato al Madison Square Garden i Los Angeles Lakers per 112-100 trascinati dai 25 punti di OG Anunoby. Ai Lakers non basta un Luka Doncic da 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. I campioni in carica di Oklahoma City superano i Denver Nuggets per 121-111, con Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 34 punti e 13 assist. Per la franchigia del Colorado Nikola Jokic non va oltre i 16 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Tutto facile per i Miami Heat che travolgono i Chicago Bulls per 134-91 con 20 punti di Bam Adebayo, Simone Fontecchio parte in quintetto ma vive una serata negativa al tiro con solo 2 punti in poco più di diciotto minuti di gioco, 7 rimbalzi e 4 assist. Sempre ad Est, tutto molto facile per Detroit e Boston. I Pistons passeggiano contro i Brooklyn Nets per 130-77 con un Cade Cunningham da 18 punti e 14 assist. I Celtics, invece, dominano i Milwaukee Bucks per 107-97 con un Jalen Brown da 30 punti e 13 rimbalzi. Vittoria anche dei Cleveland Cavaliers sul campo dei Portland Trail Blazers per 130-111 grazie ad un Jarrett Allen da 40 punti e 17 rimbalzi. Successo esterno anche dei Los Angeles Clippers sul campo dei Phoenix Suns per 117-93 con un Kawhi Leonard da 25 punti. Il solito Victor Wembanyama segna 25 punti e trascina i San Antonio Spurs alla vittoria per 112-103 sugli Orlando Magic, infine vittorie dei Toronto Raptors contro gli Utah Jazz per 107-100 e degli Washington Wizards sui Sacramento Kings per 116-112.