LeBron James si ritira? Oggi l’annuncio del campione Nba

LeBron James sta per fare un grande annuncio. Lo ha rivelato lui stesso con un breve video pubblicato sui social dal titolo “The second decision”, che richiama la prima e famigerata “Decision” del 2010 quando il campione di basket Nba si trasferì dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat. Il 40enne di Akron rivelerà tutto questa sera, martedì 7 ottobre, alle 18 (ora italiana).

Le speculazioni sul suo futuro si susseguono oramai da qualche anno e le probabilità che il “prescelto” annunci il suo ritiro non sono poi così basse. James, classe 1984, è alla sua 23a stagione nella National Basketball Association (il primo a raggiungere questo traguardo nella storia della lega nordamericana) e a fine campionato, nel 2026, andrà in scadenza di contratto con i Los Angeles Lakers, franchigia californiana con cui gioca dal 2018 e con cui ha esercitato la player option da 52,6 milioni di dollari.

L’annuncio del 2010

“The decision of all decisions”, ovvero la decisione di tutte le decisioni. Così scrive LeBron su Instagram, lasciando un grosso punto di domanda ai suoi 158 milioni di follower. Il set è lo stesso di 15 anni fa: una palestra e un intervistatore. Uguale anche la camicia a quadretti. Quel che manca, rispetto all’8 luglio 2010, è la presenza del pubblico. In quell’occasione, infatti, “King James” fece un’intervista con Jim Gray, volto noto di Espn, in una palestra del Boys & Girls Club di Greenwich, in Connecticut. Oltre 10 minuti di conversazione per svelare e spiegare il suo passaggio a South Beach nel dream team in cui giocavano due fuoriclasse come Dwyane Wade e Chris Bosh.

LeBron James: il possibile ritiro dopo 23 anni di record

Sono tanti gli interrogativi sul futuro di James. Alla soglia dei 41 anni, che compirà il prossimo 30 dicembre, il campione dell’Ohio potrebbe dire addio al basket giocato e consegnare lo scettro dei Lakers a Luka Doncic, arrivato la scorsa stagione a LA da Dallas e considerato da molti il volto del futuro del club californiano.

Certo è che la sua assenza non sarà facile da colmare perché LeBron è il miglior marcatore di sempre nella storia della Nba e considerato, da molti, il più grande cestista di tutti i tempi. Il 2 marzo 2023, infatti, è diventato il primo giocatore a superare la soglia dei 40.000 punti in regular season e a marzo 2025 a oltrepassato quota 50.000 punti tra regular season e playoff.

In carriera ha vinto tutto sia in termini di squadra che a livello individuale, tra cui: