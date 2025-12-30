Nba, paura per Jokic: si infortuna al ginocchio e abbandona il match

Paura per Nikola Jokic, uscito zoppicando dal campo poco prima dell’intervallo della sfida Nba tra i suoi Denver Nuggets e i Miami Heat, giocata nella notte italiana e conclusa con la vittoria della franchigia della Florida per 147-123. La stella serba ha messo a segno 21 punti, 8 assist e 5 rimbalzi nella prima metà della partita fino all’infortunio al ginocchio, a circa tre secondi dall’intervallo. Jokic è uscito zoppicando e non è rientrato in campo nella seconda metà. “Ha capito subito che qualcosa non andava”, ha dichiarato l’allenatore dei Nuggets David Adelman al termine della partita, spiegando che si saprà qualcosa in più sull’entità dell’infortunio dopo la risonanza magnetica.
Numeri e record di Jokic
Nikola Jokic è considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi. Nato a Sombor, in Serbia, il 19 febbraio 1995, è stato scelto al Draft del 2014 con la 41a scelta assoluta dai Denver Nuggets, sua prima e unica squadra Nba. Finora in questa stagione ha registrato una media di 29.9 punti, 12.4 rimbalzi e 11.1 assist. Negli anni ha conquistato numerosi record:
- 7 All-NBA
- 1 All-Rookie Team
- 7 NBA All-Star
- 1 NBA Champion
- 1 NBA Finals MVP
- 3 NBA MVP
- 9 NBA Player of the Month
- 18 NBA Player of the Week
- 1 Medaglia di bronzo olimpica
- 1 Medaglia d’argento olimpica
- Centro con più assist nella storia
- Massimo personale di punti segnati in una partita NBA: 61 contro Minnesota il 2 aprile 2025
- Massimo personale di rimbalzi in una partita NBA: 27 contro Charlotte il 18 dicembre 2022
- Massimo personale di assist in una partita NBA: 22 contro Phoenix l’8 marzo 2025
