Sarà il primo giocatore nella storia a giocare la 23esima stagione nella lega

A 40 anni LeBron James non ha alcuna voglia di smettere di giocare a basket. La star dei Los Angeles Lakers eserciterà la sua player option da 52,6 milioni di dollari per il 2025-26, confermando che diventerà il primo giocatore nella storia della Nba a giocare la 23esima stagione nella lega.

La conferma di una fonte vicina al dossier all’Associated Press, dopo le indiscrezioni di Espn e The Athletic. In attesa dell’ufficialità, la notizia ha già fatto il giro del mondo anche se era nell’aria visto che il fuoriclasse di Akron, Ohio, da qualche settimana aveva ripreso ad allenarsi.

James compirà 41 anni a dicembre ed è stato selezionato come All-Nba in 21 delle sue 22 stagioni nella lega. In carriera ha vinto praticamente di tutto e di più ed è già nell’olimpo dei più grandi sempre, ma la sua voglia di essere protagonista in campo non si è ancora spenta anche dopo essere diventato il primo nella storia dell’Nba a giocare con il figlio (Bronny, ndr) nella stessa squadra.

James, che è recentemente tornato ad allenarsi in campo dopo aver impiegato diverse settimane per riprendersi dalla distorsione al legamento del ginocchio nell’ultima partita dei Lakers nei playoff della scorsa stagione, ha dichiarato all’AP all’inizio di questo mese di aspettarsi di essere pronto per il training camp. “Ho molto tempo per prendermi cura del mio infortunio, del ginocchio, del resto del corpo e assicurarmi di essere il più vicino possibile al 100% quando inizierà il training camp a fine settembre”, ha dichiarato James in quell’intervista. Se anche dopo quell’intervista ci fossero stati dubbi sul ritorno in campo di James, il giocatore più anziano della Nba, per almeno un’altra stagione, ora sono spariti.

Aveva tempo fino a domenica pomeriggio per decidere sull’opzione, che porta i suoi guadagni in carriera a circa 580 milioni di dollari. La prossima stagione sarà il suo primo anno completo con Luka Doncic come compagno di squadra. Il fuoriclasse sloveno è stato ceduto ai Lakers da Dallas a febbraio, ma la squadra, che era entrata nei playoff come terza testa di serie in una Western Conference già piena di grandi giocatori, è stata comunque sconfitta al primo turno da Minnesota.

Il mercato Nba

La notizia del rinnovo di LeBron James, però, non è l’unica di un mercato Nba già entrato nel vivo. James Harden rescinderà l’ultimo anno del suo contratto con i Los Angeles Clippers e firmerà un nuovo accordo del valore di 81,5 milioni di dollari per rimanere con la squadra per le prossime due stagioni.

Harden può comunque recedere dal nuovo accordo la prossima estate. Julius Randle e i Minnesota Timberwolves stanno invece finalizzando un nuovo accordo che potrebbe tenerlo con il club fino alla stagione 2027-28, come riferito da Espn e The Athletic.

L’ultimo anno dell’accordo sarà a discrezione di Randle e, se esercitato, potrebbe portare il valore totale del contratto a 100 milioni di dollari.

Invece Bobby Portis ha rifiutato la sua player option per la prossima stagione e ha invece accettato un contratto triennale da 44 milioni di dollari per rimanere con i Milwaukee Bucks.

Infine i Golden State Warriors hanno esercitato le opzioni di squadra per il centro Quinten Post e l’ala Gui Santos e hanno avanzato un’offerta qualificante di 7,9 milioni di dollari all’altra ala Jonathan Kuminga.

