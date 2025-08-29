Eurobasket 2025, Italia-Grecia 66-75: esordio amaro per Pozzecco

Sconfitta all’esordio per la Nazionale azzurra a Eurobasket 2025. La squadra guidata dal ct Gianmarco Pozzecco, giovedì 28 agosto, è stata sconfitta a Limassol (Cipro) dalla Grecia con il punteggio di 75-66 (22-12; 14-20; 20-13; 19-21 i parziali). Il talento ellenico di Nba Giannis Antetokounmpo è stato il miglior marcatore della serata mettendo a segno 31 punti; l’unico ad andare in doppia cifra tra i suoi compagni. Per l’Italia, Nicolò Melli ha realizzato 15 punti. Gli azzurri torneranno in campo sabato 30 agosto contro la Georgia che ieri si è imposta a sorpresa sulla Spagna 83-69.

3️⃣1️⃣ points for an unstoppable Giannis tonight 💯#EuroBasket pic.twitter.com/p3jTwyyKjZ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Il tabellino

Fontecchio – 5 rimbalzi, 1 assist, 4 punti

Melli – 7 rimbalzi, 5 assist, 15 punti

Pajola – 2 rimbalzi, 4 assist, 6 punti

Spagnolo – 2 rimbalzi, 1 assist, 10 punti

Diouf – 1 rimbalzi, 2 assist, 4 punti

Niang – 4 rimbalzi, 1 assist, 11 punti

Gallinari – 3 rimbalzi, 0 assist, 8 punti

Thompson – 0 rimbalzi, 4 assist, 3 punti

Spissu – 0 rimbalzi, 0 assist, 0 punti

Ricci – 2 rimbalzi, 1 assist, 5 punti

Eurobasket 2025, i risultati delle altre partite

Sconfitta a sorpresa per la Slovenia di Luka Doncic, campione Nba in squadra con i Los Angeles Lakers. La Polonia ha vinto all’esordio di Eurobasket 2025 per 105-95. Inutili, dunque, i 34 punti messi a referto dal 26enne di Lubiana. Hanno vinto, invece, Francia e Bosnia-Erzegovina, rispettivamente contro Belgio (92-64) e Cipro (91-64).

I gironi e il gruppo dell’Italia

L’Italia è inserita nel Gruppo C, ospitato a Limassol, e si confronterà anche con la Spagna detentrice del titolo oltre che con Bosnia-Erzegovina, Cipro e Georgia.

Ecco la composizione completa dei gironi:

Gruppo A (Riga, Lettonia): Portogallo, Estonia, Lettonia, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca

Portogallo, Estonia, Lettonia, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca Gruppo B (Tampere, Finlandia): Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Svezia, Montenegro

Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Svezia, Montenegro Gruppo C (Limassol, Cipro): Cipro, Italia, Georgia, Spagna, Grecia, Bosnia ed Erzegovina

Cipro, Italia, Georgia, Spagna, Grecia, Bosnia ed Erzegovina Gruppo D (Katowice, Polonia): Islanda, Francia, Slovenia, Polonia, Belgio, Israele.

Il calendario della Nazionale

Ecco i prossimi appuntamenti degli azzurri a Eurobasket 2025.

Italia-Georgia , sabato 30 agosto ore 14.00

, sabato 30 agosto ore 14.00 Bosnia-Erzegovina-Italia , domenica 31 agosto ore 20.30

, domenica 31 agosto ore 20.30 Italia-Spagna , martedì 2 settemebre ore 20.30

, martedì 2 settemebre ore 20.30 Italia-Cipro, giovedì 4 settembre ore 17.15

Dove vedere Eurobasket 2025

Tutte le partite di Eurobasket 2025 saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) e disponibili anche via streaming su NOW TV e SkyGo. In alternativa, DAZN offre la possibilità di seguire le gare in streaming live e on demand. Inoltre, quest’anno le partite dell’Italia saranno visibili anche in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di sostenere la Nazionale senza pagare un abbonamento.