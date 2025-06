Foto da X

La capitana Spreafico: "Medaglia che viene da lontano, brave a ricompattarci"

L’Italia di basket femminile conquista uno storica medaglia di bronzo agli Europei 2025. Il quintetto azzurro, al Peace and Friendship Stadium del Pireo, in Grecia, ha battuto nella finale per il terzo posto le vicecampionesse olimpiche della Francia con il punteggio di 69-54. Le azzurre tornano sul podio europeo dopo 30 anni, dall’argento di Brno del 1995.

Le reazioni dopo la vittoria dell’Italia di basket femminile

Petrucci: “Medaglia dedicata a Polonara, gruppo straordinario”

“Questa è una medaglia da dedicare a Polonara che sta combattendo una battaglia più grande di quella dello sport”. Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, dopo la conquista della medaglia di bronzo agli Europei femminili.

“Solo grazie a queste ragazze, veramente una bella squadra, un bel Team una entusiasmante scalata a questo terzo posto. La storia ricorda che abbiamo vinto tanto nel passato ma questo terzo posto è molto luccicante. L’elemento che mi è piaciuto di più di questo gruppo è l’amicizia. Dove può arrivare questa nazionale, sogniamo in grande. I ragazzi? È chiaro che al ct Gianmarco Pozzetto gli metterò una pressione enorme. Questo è un viatico anche per la maschile. Speriamo di sognare in grande anche nella maschile”, ha concluso.

Spreafico: “Medaglia che viene da lontano, brave a ricompattarci”

“Dopo la partita dell’altra sera l’amaro in bocca era tanto però ancora una volta siamo stati brave a tare lì con la testa e ricompattarci e questo è stato il segreto per vincere questa medaglia lo spirito di squadra, l’unione, giocatrici, staff è qualcosa di incredibile. Un’emozione grandissima“, ha detto a Raisport la capitana dell’Italia di basket femminile Laura Spreafico.

“Dove è nato questo successo? Dopo l’ultimo Europeo c’è stata grande delusione ma le delusione fortificano e quindi penso che sia partito ancora da più in là. E poi il mese di preparazione fatto e la spinta che ci ha dato Bologna con il Paladozza pieno è stato il segreto per arrivare fino alla medaglia”, ha aggiunto. “Ora l’obiettivo è provare a rimanere su questi livelli, siamo comunque un gruppo che ha voglia di dimostrare. Penso si sia visto in questa manifestazione e la voglia è tanta per i prossimi appuntamenti che ci aspettano”.

Ct Capobianco: “Elemento fondamentale della squadra è l’anima”

“L’anima di questa Nazionale è una cosa in cui credo e ho sempre creduto. E’ una squadra che è stata capace di cambiare vestito tante volte e che ha avuto la voglia di mettere in campo una forza mentale incredibile. É una squadra pronta tecnicamente e tatticamente, ma questo è un linguaggio. La cosa fondamentale resta l’anima. E oggi contro al Francia abbiamo giocato una partita clamorosa“. ha affermato il ct Andrea Capobianco, a Sky Sport, dopo il bronzo conquistato agli Europei dalla nazionale di basket femminile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata