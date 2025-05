Decisivi Mikal Bridges e Jalen Brunson che portano New York due a zero nella serie

Altra emozionante notte di Playoff Nba 2025. I New York Knicks espugnano il Td Garden di Boston con la seconda spettacolare rimonta consecutiva e si portano avanti a sorpresa per 2-0 nella semifinale della Eastern Conference di Nba contro i Celtics. In Gara 2, giocata nella notte, la squadra di Tom Thibodeau si è trovata, così come in Gara 1, sotto di 20 punti a fine terzo quarto. Ma trascinata da Mikal Bridges e Jalen Brunson, che ha messo a segno i liberi decisivi a 12 secondi dalla fine, è riuscita a recuperare e vincere per 91-90. Nell’ultima azione, Bridges ha chiuso il match rubando la palla a Jayson Tatum e impedendogli di tirare per la vittoria.

BRUNSON HITS TWO FREE THROWS. BRIDGES TAKES THE BALL AWAY. KNICKS TAKE 2-0 SERIES LEAD. pic.twitter.com/NbyRwQri9O — NBA (@NBA) May 8, 2025

Playoff Nba Thunder vincono gara 2 con Denver Nuggets 149-106

A Ovest, intanto, gli Oklahoma City Thunder hanno pareggiato la loro serie contro i Denver Nuggets, stravincendo in Gara 2 per 149-106: Shay Gilgeous-Alexander ha segnato 34 punti con 11 su 13 dal campo, e nei Nuggets Jokic è dovuto uscire per sei falli nel terzo quarto.

SGA, THUNDER SCORE FRANCHISE-PLAYOFF RECORD 149 POINTS! ⚡️ 34 PTS

⚡️ 8 AST

⚡️ 11-13 FGM (84.6%)

⚡️ +51 while on court

⚡️ OKC ties series 1-1 pic.twitter.com/IDzHjXi4yU — NBA (@NBA) May 8, 2025

