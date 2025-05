Indiana vince a sorpresa contro Cleveland

Nei playoff Nba i Golden State Warriors eliminano gli Houston Rockets e avanzone alle semifinali di Conference a Ovest. A Est, proprio nelle semifinali di Conference, Cleveland sorpresa da Indiana che vince gara 1.

Playoff Nba, Golden State elimina Houston

Stephen Curry ha segnato 14 dei suoi 22 punti nel quarto quarto, Buddy Hield ha realizzato nove triple e ha totalizzato 33 punti, così i Golden State Warriors si sono qualificati per le semifinali della Western Conference grazie alla vittoria per 103-89 sugli Houston Rockets in Gara 7. I Warriors affronteranno i Timberwolves martedì sera a Minnesota. Hield ha disputato un primo tempo infuocato con sei triple e 22 punti, portando i Warriors a un vantaggio di 12 punti, con Curry che ha segnato solo tre punti prima dell’intervallo. Poi la star di Golden State ha preso il sopravvento nei minuti finali ed ha eseguito il suo caratteristico gesto di ‘buonanotte’ mentre i Warriors hanno battuto i Rockets nella sfida decisiva.

Playoff Nba, Indiana vince a sorpresa contro Cleveland

Ad Est, invece, Tyrese Haliburton ha segnato una tripla decisiva a metà del quarto quarto trascinando gli Indiana Pacers ad una netta vittoria in casa dei Cleveland Cavaliers, testa di serie n.1, per 121-112 in Gara 1 delle semifinali della Eastern Conference. Haliburton ha chiuso con 22 punti e 13 assist. Andrew Nembhard ha aggiunto 23 punti e realizzato cinque triple per i Pacers, che hanno chiuso con 19 tiri su 36 dall’arco. Non sono bastati ai Cavs i 33 punti di Donovan Mitchell, che ha battuto il record di Michael Jordan nei playoff Nba, realizzando per l’ottava partita consecutiva almeno 30 punti in una partita d’apertura di una serie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata