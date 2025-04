Ai Bucks non basta il solito Antetokounmpo, eliminati. Fuori anche i Magic

Quattro le partite di playoff Nba disputate nella notte e primi verdetti. Boston e Indiana calano il poker e chiudono le loro rispettive serie sul 4-1 e si qualificano per le semifinali di Conference. I Celtics dominano gara-5 in casa contro gli Orlando Magic per 120-89, grazie ad un terzo quarto da 36-13 e a Jayson Tatum protagonista della serata con una tripla doppia sfiorata (35 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi). Per Orlando non sono sufficienti i 25 punti di Franz Wagner mentre Paolo Banchero chiude con 19 punti e 9 rimbalzi.

Tensione tra il padre di Haliburton e Antetokounmpo

Anche i Pacers staccano il biglietto per la semifinale (se al vedrà con Cleveland) vincendo dopo un tempo supplementare per 119-118. Fondamentale la prestazione di Tyrese Haliburton (26 punti e 9 rimbalzi), artefice del canestro della vittoria a poco più di 1″ dalla fine del primo overtime. In doppia cifra Myles Turner (21 punti) e Aaron Nesmith (19 punti e 12 rimbalzi). Antetokounmpo chiude la sua stagione con una tripla doppia da 30 punti, 20 rimbalzi e 13 assist. Insufficienti anche i 33 punti di Gary Trent Jr. A fine match attimi di tensione con il papà di Haliburton che provoca Antetokounmpo e con il greco che se la prende poi con Mathurin. Necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza per sedare un principio di rissa.

Playoff Nba, tripla doppia di Nikola Jokic

Jamal Murray trascina i Denver Nuggets in gara-5 contro i Los Angeles Clippers grazie al successo per 131-115 dei padroni di casa. Il canadese mette a referto 43 punti mentre Nikola Jokic firma una tripla doppia da 13 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Ai Clippers non basta un Kawhi Leonard da 20 punti, 11 assist e 9 rimbalzi e lo score di Ivica Zubac (27 punti). Vittoria dei Pistons per 106-103 sui New York Knicks che riduce cos’ì lo svantaggio sui newyorkesi avanti 3-2. Il match è deciso da due liberi nel finale dalla stella di Detroit, Cade Cunningham, che chiude con 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Serata negativa per Jalen Brunson (16 punti). Ancora panchina per Simone Fontecchio.

