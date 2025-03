Il georgiano-statunitense, cresciuto a Biella, segna 34 punti giocando meno di 20 minuti: nessuno come lui

L’Nba regala un’altra storia da record. Protagonista Aleksandre ‘Sandro’ Mamukelashvili, georgiano con cittadinanza statunitense di 25 anni dei San Antonio Spurs, cresciuto a Biella, in quello che era uno dei migliori settori giovanili italiani. Nella partita vinta 120-105 contro i New York Knicks, ha messo a segno 13 tiri su 14 in appena 19 minuti, diventando il primo giocatore nella storia della Nba a segnare 34 punti giocando meno di 20 minuti.

Questi i numeri da primato di Mamukelashvili: 13/14 al tiro, 7/7 da tre, 6/7 da due, 9 rimbalzi, 3 assist e zero palle perse. Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Biella, nel 2016 si trasferisce alla Montverde Academy con cui disputa un anno di high school. Nel 2017, grazie ad una borsa di studio, passa alla Seton Hall University, con cui disputa la carriera collegiale. Nel Draft Nba 2021 viene scelto con la 54/ma scelta assoluta dai Milwaukee Bucks.

Le altre partite

Denver, ancora priva di Jokic, cade 120-108 in casa dei Lakers, trascinati dai 31 punti di Doncic. Nelle altre partite della regular season Nba bene Houston, che passa sul parquet di Orlando 116-108 firmando l’ottava vittoria di fila grazie alla doppia doppia di Sengun, 22 punti e 12 rimbalzi, e ai 26 punti con 7 rimbalzi di Green. Inutili per i Magic i 31 punti con 6 rimbalzi e 5 assist per Banchero.

Una tripla quasi allo scadere di Cunningham, in tripla doppia con 26 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, regala a Detroit il successo contro Miami (116-113). Non bastano agli Heat i 29 punti di Hierro e i 30 punti con 9 rimbalzi e 8 assist di Adebayo. Terza sconfitta di fila per Cleveland, che scivola a Sacramento 123-119 punita dai 27 punti di DeRozan e dai 22 (con 8 assist di Monk). Tra i Cavaliers l’ultimo ad arrendersi è Mobley, in doppia doppia con 31 punti e 10 rimbalzi.

Phoenix si impone su Chicago (127-121) grazie ai canestri di Booker (41 punti e 7 assist) e Durant (26 punti e 8 assist). In chiave playoff successo prezioso, seppur sofferto, per Indiana contro Dallas (135-131), con 29 punti di Haliburton e 23 di Mathurin, mentre le riserve di Oklahoma City dilagano contro Philadelphia (133-100). Top scorer Wiggins con 26 punti, ottima prova anche di Jaylin Williams con 19 punti, 17 rimbalzi e 11 assist.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata