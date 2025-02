Il presidente della Lega Basket ha detto di sperare che "sia l'ultima volta che ne parliamo"

“Ci dispiace moltissimo, valuteremo cosa potremo fare per dare sostegno soprattutto alla vittima di questo episodio, sperando che sia l’ultima volta che ne parliamo“. Lo ha detto il presidente della Lega Basket Umberto Gandini a margine della conferenza stampa di presentazione della Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino dal 12 al 16 febbraio in merito agli insulti razzisti di cui è stata vittima nei giorni scorsi una giocatrice nel corso della partita di basket femminile Under 19 tra l’Happy Basket Rimini e la Nuova Virtus Cesena.

“Noi abbiamo tra i nostri valori l’inclusione e il rispetto, abbiamo giocatori di qualunque etnia che giocano nel nostro campionato – ha aggiunto Gandini – Il basket in generale è forse lo sport più inclusivo che c’è al mondo. Noi combattiamo il razzismo con i nostri mezzi, nel quotidiano, con i nostri testimonial tra giocatori e allenatori”.

