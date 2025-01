Cleveland sale a 12 vittorie in fila, Golden State batte i Pistons

Sette le partite di Nba disputate nella notte. Rinviata Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets, a causa degli incendi che stanno colpendo la California. I Detroit Pistons cedono ai Golden State Warriors per 107-104 nonostante i 32 punti e 8 assist di Cade Cunningham. Per Fontecchio appena 3 punti in 27′. Vittoria dei Cleveland Cavaliers che superano i Toronto Raptors per 132-126 grazie ai 40 punti e 9 assist di Darius Garland. I Dallas Mavericks superano i Portland Trail Blazers per 117-111 spinti dall’ottima prova di Jaden Hardy che mette a referto 25 punti mentre i Miami Heat si impongono in casa degli Utah Jazz per 97-92, con 23 punti di Tyler Herro. Sconfitta casalinga degli Orlando Magic che cedono ai Minnesota Timberwolves 104-89. Protagonista della serata Julius Randle con 23 punti. Successo esterno invece per gli Houston Rockets che superano i Memphis Grizzlies per 119-115. Per Alperen Sengun 32 punti e 14 rimbalzi. Infine successo per i Phoenix Suns che superano gli Atlanta Hawks 123-115, con Bradley Beal protagonista con 25 punti a referto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata