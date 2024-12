Tripla doppia per Wembanyama: gli Spurs passano a Sacramento 127-125 i Cavs superano Boston, i Lakers vincono di misura

Notte Nba con due scontri al vertice sia a Est che a Ovest. Una grande prestazione di Donovan Mitichel (35 punti, 7 rimbalzi e 3 assist) consente a Cleveland di superare i Boston Celtics in trasferta (115 a 111), cui non bastano i 33 punti messi a segno da Jayson Tatum. Vittoria di misura per i Los Angeles Lakers sul campo degli Utah Jazz (105 a 104). Anthony Davis mette a segno 33 punti, precedendo di poco LeBron James (27) che, però, mette a referto anche 5 rimbalzi e 14 assist. Successo in trasferta anche per gli Orlando Magic sui Brooklyn Nets. Da segnalare i 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Franz Wagner. Finisce 136 a 121, invece, la partita tra Memphis Grizzlies e Indiana Pacers. Buona performance di Jaren Jackson jr (25 punti e 8 rimbalzi).

I New York Knicks travolgono in casa i New Orleans Pelicans (118 a 85), con Mikal Bridges che mette a segno 31 punti, 4 rimbalzi e 1 assist. Successo dei Toronto Raptors contro i Miami Heat (119 a 116), anche grazie ai 37 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Rj Barrett. Nello scontro tra prima e seconda a Ovest, scarto minimo anche tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder (119 a 116). I Dallas Mavericks battono in trasferta i Portland Trail Blazers (137 a 131 per gli ospiti), con un super Luka Doncic che mette a segno 36 punti, 7 rimbalzi e 13 assist. I San Antonio Spurs passano sul campo dei Sacramento Kings (127 a 125), anche grazie a Victor Wembanyama (34 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). I Los Angeles Clippers, infine, hanno la meglio sui Denver Nuggets (126 a 122). Trentanove punti, 9 rimbalzi e 11 assist per James Harden.

