L'ex campione di Portland, San Diego, Los Angeles Clippers e Boston

E’ morto, dopo una lunga lotta contro il cancro, Bill Walton, ex campione Nba. Lo ha annunciato la lega, a nome della sua famiglia. Walton, due volte campione Ncaa con Ucla, è stato Mvp della Nba nella stagione 1977-78, due volte campione come giocatore ed è stato inserito nella Hall of Fame nel 1993. E’ poi diventato una delle più grandi star delle trasmissioni sul basket. “Era davvero unico nel suo genere”, ha commentato il commissario Nba Adam Silver. Nella sua carriera in Nba, interrotta da infortuni cronici al piede, ha vestito le canotte di Portland, San Diego, Los Angeles Clippers e Boston, con una media di 13,3 punti e 10,5 rimbalzi. Statistiche non da record, tuttavia il suo impatto sul gioco è stato enorme.

