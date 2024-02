La squadra di coach Banchi perde 72-81

La Virtus Bologna esce dalla corsa per la Coppa Italia, perdendo con Reggio Emilia (72-81). Reggio Emilia stacca un pass per la semifinale a Torino. Sabato affronterà al Pala Inalpi una tra Brescia e Napoli, raggiungendo l’EA7 Emporio Armani Milano e l’Umana Reyer Venezia già qualificate per l’altra sfida.

