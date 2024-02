L'Olimpia vince al Pala Inalpi di Torino 80-57

Si è aperta con un netto successo di Milano su Trento (80-57) la Final Eight di Coppa Italia di basket di scena al ‘Pala Inalpi’ di Torino per il secondo anno di fila. L’Olimpia approda così alla semifinale di sabato, dove attende la vincente di Venezia-Pistoia, in campo questa sera alle 20.45. Per l’EA7 top scorer Shields e Voigtmann con 14 punti a testa, in casa Dolomiti Energia, travolta in virtù del parziale di 19-6 del secondo quarto, l’unico ad andare in doppia cifra è Hubb con 12 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata