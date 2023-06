Migliaia di tifosi hanno riempito le strade della Capitale del Colorado per rendere omaggio ai campioni

Migliaia di tifosi giovedì hanno riempito le strade di Denver, negli Stati Uniti, per festeggiare i vincitori del titolo Nba di basket. Giocatori, allenatore e dirigenti hanno sfilato per la città del Colorado acclamati dalla folla. I Nuggets hanno sconfitto in finale i Miami Heat per 4-1 agguantando così il loro primo titolo nella lega di pallacanestro professionistica americana. Grande soddisfazione anche per Nikola Jokić che ha ottenuto una grande e meritata consacrazione conquistando anche il premio di Mvp, miglior giocatore della stagione.

